Call of Duty: Vanguard è stato presentato ufficialmente, su YouTube è disponibile il trailer ufficiale del nuovo capitolo FPS. L'uscita del gioco è prevista il prossimo 5 novembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il filmato è stato pubblicato al termine di un evento in-game all'interno di Warzone, che ha coinvolto i giocatori in un'avvincente battaglia cooperativa sulla mappa Verdansk. Il video è compostosto da una serie di cinematiche utili ad introdurre l'ambientazione di gioco e il contesto storico di Call of Duty: Vanguard, si tratta della Seconda Guerra Mondiale.

Non viene mostrata alcuna sequenza di gameplay, ma è lecito aspettarsi – considerando il periodo storico – la presenza di armi, gadget e abbigliamenti tipici della prima metà del ‘900. Al termine del filmato Activision invita i giocatori a prenotare il gioco, per sbloccare l'accesso alla Open Beta, che sarà disponibile prima su console PlayStation e successivamente su PC e Xbox.

In termini di gameplay e mappe di gioco, il trailer pubblicato ieri lascia ancora molto spazio all'immaginazione, attendiamo utleriori approfondimenti su COD: Vanguard nelle prossime settimane.

Videogames