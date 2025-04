Cam INCREDIBILE da 108MP e MEGA BATTERIA da 5110 mAh: Redmi Note 14 a 214€

Il validissimo smartphone di fascia economica Redmi Note 14 5G è in super offerta su eBay a 214€: allo sconto immediato del 25% già disponibile nella pagina di acquisto, puoi aggiungerne un altro del 5% sfruttando il codice sconto “TECHAPR25“.

Lo smartphone del colosso cinese rappresenta la migliore occasione del momento per chiunque voglia acquistare un device giovanile, con un design piacevole e un comparto hardware di tutto rispetto senza spendere una cifra troppo impegnativa.

Redmi Note 14 5G è in vendita su eBay al prezzo shock di appena 214€

Infatti, spendendo appena 214€ hai a disposizione uno smartphone equipaggiato con un bellissimo pannello AMOLED da 6,67 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità massima di 2100 nit – da non sottovalutare il telaio con certificazione IP64 contro gli schizzi d’acqua e la polvere.

Sotto il cofano il processore octa-core MediaTek Dimensity 7025-Ultra ti offre rapidità e affidabilità nei task di tutti i giorni – complice anche il taglio di RAM da 8 GB -, mentre la mega batteria da 5110 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W ti accompagna facilmente fino a sera senza alcun problema.

A tutto ciò si aggiunge un comparto fotografico che non si trova molto spesso in uno smartphone da 214€: il sensore principale da 108 MP, infatti, supporta numerose funzionalità AI (Intelligenza Artificiale) per migliorare i tuoi scatti e i tuoi video sotto molti punti di vista.

Approfitta subito dello sconto immediato del 25% e dell’ulteriore calo del 5% con il codice sconto “TECHAPR25” per acquistare il device Redmi al prezzo di appena 214€.