Call center: stop alle telefonate con sistemi automatizzati

Stop alle telefonate effettuate con sistemi automatizzati. Tempi duri insomma per i Call center che si vedono chiudere la porta in faccia da più fronti. Infatti, anche il Garante privacy ha introdotto un'importante novità. Gli utenti potranno opporsi anche alle telefonate effettuate con sistemi automatizzati. Ciò attraverso l'apposito Registro Pubblico delle Opposizioni che avrà presto una nuova voce da spuntare.

Call center: l'addio è vicino

Contro il telemarketing selvaggio dei Call center è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso favorevole all'approvazione del nuovo schema di regolamento relativo al Registro Pubblico delle Opposizioni. Non solo a breve sarà possibile registrarsi anche con il proprio numero di cellulare, ma ci si potrà anche opporre alle telefonate che utilizzano sistemi automatizzati. Le cosiddette robocall.

Il nuovo testo modifica e aggiorna quanto già è possibile fare grazie al Registro Pubblico delle Opposizioni. Tutti i consumatori che non intendono più essere contattati dai Call center, siano essi operatori in carne e ossa o voci registrate, devono iscriversi a questo registro pubblico. Quindi buone notizie visto che la proposta del Garante è stata accettata. Ecco quanto ha affermato in merito il presidente Pasquale Stanzione:

Apprezziamo il fatto che siano state accolte le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali al fine di offrire maggiori tutele ai consumatori contro le chiamate indesiderate, in particolare quelle automatizzate. La modifica della normativa apportata con il “decreto capienze” e questo nuovo regolamento attuativo, pur assicurando ampio spazio alla concorrenza e all’iniziativa commerciale, offrono tutela ai cittadini rispetto a un fenomeno, quale quello del telemarketing selvaggio, particolarmente invasivo e intollerabile, soprattutto per i più vulnerabili.

In pratica, chiunque vorrà dire la sua in merito e non ricevere più telefonate dai Call center, se non ancora non lo ha fatto, potrà iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Chi invece è già registrato dovrà aggiornare anche l'opposizione alle telefonate con sistema automatizzato.