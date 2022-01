Call center addio: arriva il Registro delle Opposizioni anche per i cellulari

Dopo un po' di attesa la grande notizia che molti aspettavano è arrivata. Finalmente tutti potranno dire addio alle fastidiose chiamate dei Call center grazie al Registro Pubblico delle Opposizioni. Finora era possibile registrarsi solo se titolari di un numero di telefono di rete fissa. Molto presto però potranno iscriversi anche tutti coloro che hanno un numero di cellulare e desiderano non ricevere più le cosiddette telefonate pubblicitarie.

Call center e pubblicità: nuova norma per la telefonia mobile

Ebbene sì, tra poco tutti potranno decidere se iscriversi o no al Registro Pubblico delle Opposizioni registrando il proprio numero di cellulare. Questa opportunità fino ad oggi era disponibile solo per i numeri di rete fissa. Chi non voleva più ricevere telefonate Call center, di telemarketing e teleselling, poteva aggiungere il suo numero alla lunga lista di quelli che già avevano aderito negando il trattamento dei loro dati.

Qualche giorno fa vi avevamo già parlato della possibilità anche per i cellulari di dire addio alle chiamate Call center. Ora però è arrivata la conferma proprio dal presidente della Commissione Parlamentare sulla tutela dei consumatori. Infatti, Simone Baldelli ha spiegato:

Tra poche settimane sarà attivo il nuovo regolamento sul Registro delle Opposizioni, allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile.

Parole confortanti arrivano anche dal vice ministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin:

Il percorso per nuovo il Registro delle Opposizioni per bloccare le chiamate commerciali indesiderate anche sulle utenze di telefonia mobile è a oggi completato e permette di dire che per fine gennaio o inizio febbraio, più probabilmente fine gennaio, potrà esserci la deliberazione di approvazione. La proposta regolamentare è stata già concordata per ricevere i pareri e poi procedere alla trasmissione al Consiglio dei ministri per la deliberazione e poi al Presidente della Repubblica.

Un'opportunità davvero importante che eliminerà diverse noie a chi a ogni ora del giorno viene contattato dai Call center sul proprio cellulare.