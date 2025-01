Caldo assicurato con il Radiatore ad Olio elettrico in offerta Amazon (-36%)

Riscaldamento efficiente e a basso consumo energetico, bassa rumorosità e 3 livelli di potenza sono le caratteristiche principali di De’Longhi TRRS0920, un Radiatore ad Olio Elettrico che ti assicura calore a lungo senza spendere troppo. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta eccezionale a 69,99 euro invece di 110, con spedizione Prime e consegna veloce.

Radiatore ad Olio Elettrico: la scelta migliore per il riscaldamento

Se non hai termosifoni in casa e non vuoi sfruttare le pompe di calore del tuo condizionatore, la scelta del Radiatore ad Olio è senza dubbio la più efficace per riscaldare i tuoi ambienti senza spendere troppo.

Formato da 9 elementi riscaldanti, ti fornirà un calore uniforme e duraturo ideale per ambienti fino a 60 metri cubi. Il segreto sta proprio nella tecnologia ad olio che consente di mantenere il calore anche a unità spenta, prolungando il funzionamento e risparmiando energia.

In tal proposito interviene la funzione Real Energy con cui l’energia viene utilizzata al massimo allo scopo di raggiungere subito la temperatura desiderata senza sprechi. Dalle intuitive manopole potrai regolare facilmente il termostato e i 3 livelli di potenza.

Dal design pratico e funzionale, è dotato di 4 ruote pieghevoli e una maniglia per spostarlo facilmente da una stanza all’altra. Silenzioso, discreto, sarà perfetto per qualsiasi ambiente: un sistema di riscaldamento affidabile, facile da usare e a bassi consumi. Acquistalo a soli 69,99 euro invece di 110.