Buono regalo Amazon da 200 euro: come ottenerlo con SelfyConto

Le piattaforme che offrono conti correnti online sulla scena italiana sono ormai molteplici.

Tra di essi però, SelfyConto è indubbiamente uno dei più apprezzati. I motivi di tale successo sono molteplici e, di fatto, partono dall’istituto bancario che offre questo servizio. Stiamo infatti parlando di Banca Mediolanum, uno degli istituti più conosciuti e sicuri a livello nazionale (e non solo).

Ad aver catturato l’attenzione del pubblico nelle ultime settimane però, è un’offerta a dir poco imperdibile.

Aprendo un conto su SelfyConto infatti, è possibile ottenere un buono regalo Amazon da 200 euro. Per accedere a tale offerta basta aprire un account sulla piattaforma e accreditare stipendio o pensione sullo stesso.

Come è ovvio, questa promozione sta attirando molti consumatori. Ridurre le potenzialità di SelfyConto a questa proposta però, risulta alquanto riduttivo.

Buono regalo Amazon da 200 euro? Solo uno dei tanti vantaggi di SelfyConto

Cosa può offrire SelfyConto ai suoi clienti?

Innanzitutto si tratta di un conto a canone zero per gli under 30 e che risulta comunque gratuito, anche per chi ha superato questa età, durante il primo anno di utilizzo.

Lo stesso è accompagnato da una carta di debito gratuita, che permette il prelievo senza costi e senza limiti sia dall’Italia che dal resto dell’Europa. Questa, rispetto alla concorrenza, è realizzata con l’80% di plastica in meno: ciò denota una certa attenzione lato green da parte di SelfyConto.

Il denaro presente sul conto può essere gestito interamente attraverso un’apposita applicazione mobile. Questa, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva, risulta alla portata di tutti, anche di chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

La possibilità di effettuare bonifici istantanei, pagamenti di bollettini e F24 oltre ad altre operazioni bancarie comuni, sono ulteriori vantaggi da non sottovalutare.

Un ulteriore plus da non sottovalutare può essere la possibilità di effettuare trading online e la possibilità di accedere a fondi di investimento comune.

Non mancano poi assicurazioni viaggio e per gli animali domestici: di fatto, SelfyConto è un conto digitale completo che “coccola” i propri clienti a 360 gradi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.