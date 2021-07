Vorrei un Espresso. Lungo? Corto? Scontato, grazie. L'aroma che arriva è quindi quello del Prime Day, dolce e profondo, quel taglio del 24% che ti renderà piacevole ogni singolo sorso. Uno sconto che equivale almeno ad un caffè gratis per ogni singolo giorno dell'anno. Niente male, vero? Buongiornissimo, allora. Caffè?

Magnifica S, il prezzo di oggi è quello del Prime Day

Magnifica S è una delle più note macchine per il caffè prodotte e distribuite da De' Longhi. Essenziale negli accessori, consente di partire dalla qualità low-cost del caffè in grani per arrivare a caffè e cappuccini “come al bar”. Il prezzo, solo per oggi, è di 289 euro grazie ad un taglio di 90,99 euro che durerà presumibilmente fino a questa sera: ora lo senti forte quell'aroma di Prime Day, perché il prezzo è esattamente quello che la Magnifica S visse per poche ore durante la due giorni di sconti di fine giugno.

Magnifica S regala il piacere del caffè in grani, cosa che di per sé consente di risparmiare caffè dopo caffè. Ma se si calcola che a tutto ciò si aggiungono 90 euro di sconto, allora significa che almeno per un anno i caffè ti costeranno ben di meno della media ed avrai una qualità mediamente più alta rispetto a ciò che hai ora a disposizione.

Sentilo quel profumo di Prime Day, perché è il passaggio prima dell'assaggio. Giusto il tempo di fare tua la Magnifica S approfittando di questo sconto e poi avrai l'Espresso pronto nel giro di poche ore. Ogni mattina. Per tutto l'anno. Tostato, dolce, profondo. Come un Prime Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

