Bose Smart Ultra Soundbar: su Amazon potete risparmiare ben 184€!

Siete alla ricerca di un’ottima soundbar per la vostra postazione cinema casalinga e volete il meglio del meglio a un prezzo inaspettatamente basso? Correte su Amazon e acquistate la splendida Bose Smart Ultra Soundbar al prezzo incredibile di 815,99 euro invece di 999,85 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre raggiunto da questa splendida soundbar che mostra tutta la qualità audio e costruttiva del marchio Bose.

Bose Smart Ultra Soundbar: caratteristiche principali

La Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale è un diffusore wireless top di gamma che garantisce un sistema audio surround per TV e molto altro. La soundbar è dotata di Dolby Atmos e della tecnologia TrueSpace Bose che separa i suoni e li colloca in diverse zone della stanza, per un’esperienza di audio spaziale immersiva. L’A.I. Dialogue Mode bilancia voce e suono surround per dialoghi ultra nitidi: grazie a questo diffusore audio surround non perderete più una parola dei vostri personaggi preferiti.

Con sei trasduttori, inclusi due diffusori dipolo up-firing con progettazione personalizzata, lo spazio vi sembrerà inondato dal suono da ogni direzione, perfino dall’alto. Potrete anche controllare facilmente i vostri contenuti di intrattenimento, le attività quotidiane e accedere alle informazioni che desiderate usando i comandi vocali con Amazon Alexa. Infine è tutto incredibilmente facile da installare grazie alla modalità Bluetooth o al cavo audio ottico in dotazione e il cavo HDMI eARC.

Cosa state aspettando? Andate immediatamente su Amazon e acquistate la fantastica Bose Smart Ultra Soundbar a “soli” 815,99 euro invece di 999,85 euro. La cifra non è proprio bassissima, ma con Cofidis potreste dilazionarla in comode rate a tasso zero. Le consegne sono comunque rapide e gratuite con Amazon Prime.

