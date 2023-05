Bose QuietComfort SE: cuffie wireless premium in super sconto

Le cuffie Bose QuietComfort SE sono l’accessorio ideale per chi vuole ascoltare la propria musica preferita senza essere disturbato dai rumori esterni. Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore di Bose, queste cuffie permettono di godere di un’esperienza sonora immersiva e privata, ovunque ci si trovi. Attualmente in super sconto del 31% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarle ad un prezzo vantaggioso di soli 199,95 euro.

Bose QuietComfort SE: un’offerta da prendere al volo

L’architettura acustica TriPort di Bose offre un suono profondo e pieno, e la funzione Active EQ con ottimizzazione in base al volume garantisce prestazioni audio bilanciate, con bassi uniformi a volume ridotto e musica sempre nitida ad alto volume.

Le cuffie Bose QuietComfort SE sono dotate di due diverse modalità di ascolto: la modalità Quiet, per la riduzione completa del rumore, e la modalità Aware, per ascoltare il mondo esterno con le cuffie around-ear e godere della musica rimanendo consapevoli dell’ambiente circostante. In questo modo, le cuffie possono essere utilizzate in qualsiasi situazione, sia per godersi la propria musica preferita in totale isolamento, sia per rimanere in ascolto di ciò che accade intorno a noi.

La comodità è un altro dei punti di forza delle cuffie Bose QuietComfort SE. Grazie alla loro forma over-ear e alla costruzione con materiali di alta qualità, come la morbida pelle sintetica e il nylon resistente agli urti, le cuffie esercitano una pressione minima sulla testa e sulle orecchie, consentendo di indossarle tutto il giorno senza alcun fastidio.

La batteria delle Bose QuietComfort SE garantisce fino a 24 ore di utilizzo con una sola carica, e una ricarica rapida di 15 minuti offre 3 ore di riproduzione quando si è in giro. Inoltre, è possibile collegare le cuffie al dispositivo di riproduzione tramite il cavo audio incluso per prolungare l’autonomia ancora di più.

Attualmente, le Bose QuietComfort SE sono in super sconto del 31% su Amazon, rendendole ancora più accessibili e convenienti. Se sei alla ricerca di cuffie wireless di alta qualità, con un suono eccezionale e una tecnologia di riduzione del rumore all’avanguardia, non perdere questa occasione e acquista subito questo eccezionale prodotto al prezzo speciale di soli 199,95 euro. Mi raccomando, non perdere molto tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.