Le cuffie Bose QuietComfort 45 sono appena trapelate online in nuove immagini promozionali; avranno una colorazione “Shockingly Light” e un design alquanto canonico.

Bose QuietComfort 45: cosa sappiamo finora?

Le imminenti cuffie QuietComfort 45 di Bose sono apparse di recente in nuove foto promozionali online. Il mese scorso, le suddette cuffie sono emerse in un deposito FCC, suggerendo un lancio imminente. Ora, per gentile concessione del portale di WinFuture, abbiamo maggiori dettagli sulle imminenti cuffie di Bose.

Il nuovo prodotto dovrebbe avere un design simile al modello precedente (QC35). Secondo il rapporto di WinFuture, le nuove cuffie offriranno la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità di trasparenza soprannominata Aware Mode. Queste saranno anche dotate dell'equalizzatore attivo della compagnia.

Si dice che le QuietComfort 45 siano dotate di una batteria da 460 mAh che dovrebbe offrire fino a 24 ore di riproduzione continua. Inoltre, una ricarica rapida di 15 minuti dovrebbe garantire la durata della batteria per circa 2,5 ore di riproduzione continua.

Le QC45 verranno fornite con il vecchio design della serie QuietComfort, con un'ampia fascia per la testa con padiglioni attaccati ad entrambe le estremità. Saranno dotate di pulsanti per la gestione del controllo del rumore e di un pulsante dedicato per l'attivazione degli assistenti vocali. Secondo quanto riferito, le cuffie saranno “incredibilmente leggere“; per raggiungere questo obiettivo, si dice che l'azienda abbia utilizzato pelle sintetica e nylon riempito di vetro.

Non si sa ancora quanto sarà forte la cancellazione attiva del rumore sul nuovo modello in arrivo. Tuttavia, dovrebbe arrivare con la migliore cancellazione attiva del rumore della categoria grazie alla tecnologia proprietaria di Bose che afferma di fornire un suono profondo e chiaro in ogni scenario.

Saranno dotate di Bluetooth 5.1, un elemento che consente la connettività multipunto con due prodotti in simultanea. Inoltre, ci dovrebbe essere anche un jack da 3,5 mm per la connettività cablata e un cavo da 3,5 mm inserito nella confezione.

Le Bose QuietComfort 45 saranno presto in vendita in Germania. Per quanto riguarda i prezzi, il costo al dettaglio consigliato per QC45 dovrebbe essere di 329 dollari negli Stati Uniti. Ci aspettiamo anche un lancio globale nelle prossime settimane.

Bose

Wearable