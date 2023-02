Borussia Dortmund-Chelsea GRATIS in streaming con Prime Video

Domani, mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 21:00 fischierà il calcio d’inizio di una delle partite della UEFA Champions League più attese per gli Ottavi di Finale. Stiamo parlando di Borussia Dortmund-Chelsea. Un’occasione unica per passare una serata tranquilla ed emozionante all’insegna del football.

Il match verrà trasmesso in streaming da Prime Video, nota piattaforma gestita da Amazon, il colosso dello shopping online. Uno degli aspetti più interessanti è che puoi vederla gratis, senza spendere un centesimo. Come? Semplice, iscriviti subito a Prime Video.

In questo modo entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Ricco di vantaggi, avrai a disposizione una prova gratuita di 30 giorni. In questo modo avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Inoltre, viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

Borussia Dortmund-Chelsea: formazioni e novità sulla partita di Champions

Guarda gratis Borussia Dortmund-Chelsea in streaming esclusivamente su Prime Video. La partita andrà in onda domani sera alle ore 21:00. La telecronaca dell’incontro è stata affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Vediamo ora le due probabili formazioni scelte dai rispettivi allenatori:

Borussia Dortmund (4-2-3-1)

Kobel

Wolf

Süle

Schlotterbeck

Guerreiro

Emre Can

Bellingham

Brandt

Reus

Adeyemi

Haller

Chelsea (4-3-3)

Kepa

Azpilicueta

Thiago Silva

Koulibaly

Cucurella

Gallagher

Enzo Fernandez

Mount

Sterling

Havertz

Joao Felix

