Borsa Porta PC da 15,6": offerta grandiosa su Amazon!

Se state cercando una borsa comoda e pratica in cui riporre il vostro pc in sicurezza, allora vi consiglio di dare un’occhiata alla borsa porta PC Taygeer da 15,6” scontata su Amazon del 15% sul prezzo più basso recente. Fate click su acquista e sarà vostra al piccolo prezzo di 24,65 euro.

Borsa Porta PC Taygeer: l’eleganza a portata di mano

La borsa porta pc marcata Taygeer è stata scelta da Amazon per voi, perché non solo è utile a custodire il vostro notebook, ma è anche un accessorio di stile. Dal design unisex semplice ed elegante, si adatta ad ogni contesto, da quello universitario a quello lavorativo. Disponibile in nero, con le sue 2 grandi tasche e 7 slot, avrete ampio spazio per riporre in maniera ordinata tutto ciò che vi serve per compiere le vostre attività.

Nella tasca centrale potrete riporre il vostro pc da 15,6” e in quella anteriore i vostri oggetti di valore dato che è dotata di una cerniera antifurto. L’impugnatura robusta e la tracolla imbottita, regolabile e removibile vi permettono un lungo trasporto senza esercitare stress su spalle, collo, braccia e mani. E se piove? Nessun problema, la borsa porta pc Taygeer è addirittura impermeabile.

Non perdete l’occasione e così che la borsa porta PC Taygeer sarà vostra al fantastico prezzo di 24,65 euro, solo su Amazon. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.