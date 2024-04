Bordi SOTTILI e display Full HD da 27" per un monitor a 100€ che SPACCA

Prezzo minimo ma un vero pezzo di design sulla tua scrivania. La ricerca per un monitor nuovo può ritenersi conclusa grazie a KOORUI che ti mette a disposizione un mostro di bellezza e di performance. A chi lo consiglio? A te che sei in cerca di un prodotto per un utilizzo quotidiano.

27 pollici di display LED in risoluzione Full HD e bordi sottili che rendono la visione ancora più immersiva.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor 27 pollici di KOORUI per una scrivania al TOP

Questo bellissimo monitor da 27 pollici ti mette a portata di vista tutto ciò di cui hai bisogno. Con un display ampio incastonato in dei bordi così sottili, la visione è ancora più ampia. Oltre a questo, dobbiamo dirlo: il design di questo prodotto d KOORUI è proprio curato nei minimi particolari e sia che tu decida di usarlo con la sua base che appenderlo ad un braccetto (attacco VESA presente) godi comunque dell’esperienza integrale.

Hai a disposizione un panello LED con risoluzione Full HD e refresh rate a 75Hz. Ovviamente non te lo consiglio se il gaming è il tuo punto focale ma se nel tempo libero ti diverti con qualche gioco, lui fa il massimo per garantirti un’ottima prestazione.

Con porta HDMI e VGA lo connetti a piacere.

Altre caratteristiche da non sottovalutare è la presenza dell’antiriflesso e della Flicker Free per non stancare i tuoi occhi.

Per tutto il resto, ti sta aspettando.

