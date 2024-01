Blackview Tab 70 WiFi con Android 13: prezzo BOMBA su Amazon (-50%)

Se siete alla ricerca di un buon tablet, questo è quello che fa per voi. A soli 99,99 euro con uno sconto del 50% potrete acquistare il Blackview Tab 70 WiFi con Android 13.

Blackview Tab 70 WiFi: caratteristiche principali

Il Blackview Tab 70 è un concentrato di tecnologia e funzionalità. Maggiore velocità di trasferimento dati e una rete più stabile grazie al Wi-Fi 6 che copre la doppia banda 2,4/5GHz. Consumo energetico minore grazie alla tecnologia TWT (TARget Wake Time). Dotato di Bluetooth 5.0 per una copertura più ampia, più velocità di trasmissione e una maggiore compatibilità. Il tablet è anche aggiornato al sistema operativo Android 13.

Potrete scattare foto di ottima qualità grazie alle 3 fotocamere presenti, 2MP+5MP sul retro, per immagini chiare e belle. Caratterizzato da ben 128 GB di memoria di archiviazione e supporta fino a 2 TB di memoria di espansione per schede Micro SD/TF. Inoltre ben 16 GB di RAM garantiscono un avvio rapido delle applicazioni per un’esperienza più fluida.

Il tablet Blackview è dotato di uno schermo IPS a colori da 10,1 pollici che garantisce colori brillanti e una visione confortevole. Supporta Widevine L1 per la riproduzione di video HD in più è dotato di due altoparlanti stereo per un’esperienza audiovisiva 3D coinvolgente. Una potente batteria ad alta capacità da 6580 mAh per un prolungato utilizzo.

Adatto a qualsiasi tipo di attività, sia per il lavoro che per uso domestico o per l’educazione dei bambini (dotato di modalità di controllo genitoriale). Un vero gioiellino che potrà essere vostro a un prezzo veramente conveniente di soli 99,99 euro con un super sconto del 50%. Inoltre, per i clienti Prime spedizione veloce e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.