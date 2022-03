Black Shark 5S: potenza bruta, prezzo contenuto!

Finalmente ci siamo: Xiaomi ha tolto i veli al nuovissimo gaming phone killer, il Black Shark 5 RS che presenta un SoC Snapdragon 888+ e gode del supporto per la ricarica rapida da 120 W. Costa molto meno dell'iterazione standard e della variante Pro ma ha potenza da vendere.

Questo è il terzo terminale della gamma; a differenza degli altri due dispositivi, adotta ancora il vecchio design dello scorso anno, ma presenta diversi miglioramenti.

Black Shark 5S: le caratteristiche

Il Black Shark 5 RS ha un prezzo di circa 520 dollari per la versione da 8 GB + 256 GB e di 599 dollari per la variante da 12 GB + 256 GB. Verrà venduto in due colorazioni (verde e nero) e arriverà sul mercato il prossimo 2 aprile. Non sappiamo quando approderà in Europa.

Presenta un pannello da 6,67 pollici con foro al centro per la selfiecam e ha uno schermo di grande qualità. Si tratta di un'unità E4 AMOLED che gode della frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz, gode di una luminosità di picco di 1300 nits e ha il supporto per la gamma di colori DCI-P3.

Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5 e a 256 GB di memoria UFS 3.1 + SSD. C'è anche una versione con SoC Snapdragon 888+ con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 + SSD. Non mancano poi i trigger fisici che si possono attaccare e staccare con facilità dal device.

Posteriormente, vi è un sistema a tripla camera con ottica principale da 64 MP, lente ultrawide da 13 MP e tele da 5 MP. A tenere le luci accese ci pensa una batteria da 4.500 mAh con fast charge cablata da 120 W.

Dulcis in fundo, vi è un jack per cuffie da 3,5 mm per l'audio e la porta USB di tipo C per la ricarica. Gode di Android 12 e c'è la skin Joy UI 13.