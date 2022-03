Xiaomi lancerà uno smartphone con sensore da 1 pollice

Un nuovo rapporto emerso in rete in queste ore suggerisce che Sony e un altro OEM di telefonia (Xiaomi) hanno realizzato un sensore dalle dimensioni esagerate; di fatto, il modello in questione si chiama IMX800 e si dice che supererà, in termini di prestazioni, il Samsung ISOCELL GN2.

Secondo quanto si legge, sarà grande “un pollice“; precisamente, avremo 1/1,1, una dimensione leggermente più ampia della controparte sudcoreana avente 50 Megapixel di risoluzione. Il portale di SamMobile suggerisce che il primo brand ad essere dotato di questa soluzione dovrebbe essere Xiaomi. Verosimilmente, lo vedremo sul prossimo Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi: il prossimo flaship sarà il cameraphone definitivo

Se ricordate, il Mi 11 Ultra presentava il sensore Samsung GN2, il più grande al mondo per il 2021. Oltre alle prestazioni fotografiche, il telefono presentava l'algoritmo auto-sviluppato e all'epoca ha dominato le classifiche di DxOMark.

Questo Mi 12 Ultra potrebbe presenterà il sensore di imaging Sony IMX800. Non di meno, si dice che potrebbe disporre di un software co-realizzato con Leica. Dulcis in fundo, godrà anche di un chipset Snapdragon 8 Gen 1 aggiornato (forse il modello Plus realizzato da TSMC).

Facciamo un “remind me” delle specifiche tecniche del Mi 11 Ultra