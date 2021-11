Black Friday: come non cadere nella trappola dei falsi sconti

Tutti ci stiamo preparando al Black Friday, l'evento più atteso dell'anno che permette acquisti molto interessati di articoli di tutti i tipi, particolarmente scontati a prezzi davvero pazzi. Tuttavia in agguato ci sono le peggiori truffe realizzate da alcuni venditori proprio per questa occasione. Infatti, non è insolito che spesso, credendo di fare un vero affare, qualche giorno dopo ci si accorga che quel prezzo era stato notevolmente gonfiato. Proprio per questo vogliamo svelarvi un segreto che vi eviterà di cadere nella trappola dei falsi sconti.

Black Friday: addio ai falsi sconti grazie a CamelCamelCamel

La guerra del consumatore la può vincere solo chi si informa e scopre tutte le strategie per non farsi truffare. L'occasione è gradita per sperimentare un trucco che vi aiuterà a non cadere nella trappola dei falsi sconti. Per dire addio a queste pericolose fregature serve solo un sito internet e un po' di tempo da investire per verificare che i prezzi del Black Friday non siano stati appositamente gonfiati, così da far sembrare gli sconti davvero imperdibili.

Una volta individuato un prodotto che volete acquistare non dovete far altro che collegarvi su uno dei motori di ricerca più popolari per queste necessità: CamelCamelCamel. Questo servizio gratuito monitora milioni di prodotti e avvisa l'utente quando i prezzi scendono così da funzionare come una guida all'acquisto intelligente. Ma non è solo questa la sua funzione. Infatti, indicando nell'apposita barra di ricerca l'indirizzo web del prodotto in offerta, o il nome dell'articolo che volete acquistare, vi apparirà tutto lo storico dei prezzi applicati dal rivenditore. Questo vi permetterà di non cadere nella facile trappola del Black Friday dove il prezzo di listino viene appositamente gonfiato per rendere l'offerta più accattivante.

Interessante è che CamelCamelCamel vi permette di scegliere l'intervallo di tempo da monitorare che va da massimo un anno a minimo un mese. In questo modo avrete un ampio spettro per poter valutare se quel venditore si sta comportando bene o se vi siete scampati una bella fregatura in stile Black Friday.

Nel caso foste appassionati di gaming e avete una PlayStation 4, potete già provare l'efficacia di CamelCamelCamel verificando i prezzi indicati da alcuni venditori su Amazon che hanno anticipato gli sconti Black Friday su diversi giochi per PS4.