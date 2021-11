Black Friday: Amazon anticipa tanti giochi PS4 scontati

Il Black Friday sta arrivando, ma perché aspettare quel giorno per risparmiare quando si possono acquistare cose fantastiche già da oggi agli stessi sconti pazzeschi? Tenetevi forte perché Amazon, fino a giovedì 18 novembre, sta scontando tantissimi giochi per PS4. Prezzi irresistibili che faranno aumentare la vostra collezione da appassionati di gaming. Quindi, siete pronti a farvi una scorpacciata di giochi PS4 scontati? Non è ancora iniziato il Black Friday è vero, ma Amazon ha anticipato la festa!

Black Friday: ecco i migliori giochi PS4 scontati su Amazon

Spesso e volentieri i migliori giochi PS4 hanno prezzi inarrivabili, ma ce ne sono tanti altri un po' più abbordabili. Meno male che si sta avvicinando l'evento più atteso dell'anno, il Black Friday che con Amazon acquista un tono ancora più super. Anche se oggi non è il 26 novembre, sappiate che su Amazon è possibile acquistare tantissimi giochi per PlayStation 4 a meno di 10 euro. Avete proprio capito bene! Vediamo allora quali sono.

Per gli appassionati di sparatutto tattici non può mancare all'acquisto Ghost Recon Breakpoint. A soli 9,99 euro vi aggiudicherete uno dei migliori giochi realizzati da Ubisoft. “Il seguito del pluripremiato Tom Clancy'S Ghost Recon Wildlands. Vesti i Panni di un Ghost, un soldato d'elite delle forze speciali americane, disperso dietro le linee nemiche. Lotta per sopravvivere: scalate vertiginose, infortuni e stanchezza sono le nuove sfide che dovrai affrontare“.

Continuiamo con un classico di questa console che Amazon ha scontato proprio in questi giorni. Si tratta di Final Fantasy XIV Starter Edition. A soli 9,99 euro avrai a disposizione i due titoli di Final Fantasy XIV: “A Real Reborn” e “Heavensward“. “Ti aspetta un'avventura epica. Crea e personalizza il tuo eroe unico, parti in solitaria o esplora insieme a milioni di giocatori in tutto il mondo“.

Concludiamo con un altro titolo che ha fatto la storia dei videogames e che l'arrivo del Black Friday ce lo sta regalando a 8,94 euro. Si tratta di Fallout 76: Wastelanders. “La Virginia Occidentale torna a popolarsi. Due fazioni sono in lizza per ottenere il controllo della regione mentre ne scoprono i segreti. I coloni sono alla ricerca di una nuova casa, mentre i predoni vogliono sfruttarne gli sforzi. Accetta una nuova missione per conto del soprintendente, forgia alleanze con le fazioni in lotta e scopri la verità su cosa si nasconde tra le montagne“.