Black Friday 2021 su Amazon: 10 cose da sapere assolutamente

Il Black Friday 2021 è ormai al via su Amazon. Novembre è il mese più caldo dell'anno, quello che ti permetterà di fare affari molto interessanti su migliaia di prodotti, di ogni tipo e categoria. Prima di lanciarti fra le offerte, prenditi un attimo per leggere 10 cose da sapere assolutamente per sfruttare al meglio il periodo di promozioni in corso. Scommetto che la numero 7 non l'hai mai sentita!

Black Friday 2021 su Amazon: 10 astuzie per sfruttarlo al massimo

Dopo anni di acquisti online (spesso anche la spesa) ho imparato a conoscere bene la celeberrima piattaforma di e-commerce. Ne conosco il potenziale e anche qualche piccolo trucco consente di ottenere ancora di più. In occasione delle promozioni di novembre, conoscere queste astuzie può fare la differenza. Dai un'occhiata a quello che sto per raccontarti, potresti trovare spunti che non immagini!

Amazon Prime: il miglior punto di partenza

Un abbonamento ai servizi Prime è sempre la scelta migliore, se compri su Amazon. Costa poco (36€ all'anno oppure 3,99€ al mese) e ti garantisce spedizioni rapide e gratis su migliaia di prodotti. Praticamente, basterebbe 1 ordine al mese per ammortizzare il prezzo dell'abbonamento e il bello è che i vantaggi non finiscono qui. Con i servizi Prime hai diritto a:

spedizioni rapide e gratis su moltissimi prodotti;

su moltissimi prodotti; accesso a Prime Video;

accesso ad Amazon Music;

storage illimitato di fotografie su Photos;

accesso anticipato alle offerte;

possibilità di utilizzare Prime Gaming.

Tutto a prezzo ridicolo: 3€ al mese appena (con pagamento annuale). Inoltre, hai diritto a una prova assolutamente gratuita e non vincolante di 30 giorni: è il momento di approfittarne, proprio in vista del Black Friday 2021.

I buoni che puoi ottenere direttamente dalla piattaforma

Spessissimo, il colosso dell'e-commerce ti consente di accedere a buoni di 5€ o 10€ da poter spendere acquistando i prodotti che preferisci. Ad esempio, attualmente puoi ottenere 3 buoni, compiendo determinate azioni:

Non tutte le offerte sono in vetrina: occasioni nascoste

Si, è proprio così. Non tutte le occasioni più ghiotte le trovi ben in evidenza in vetrina, pronte per essere cliccate. Ad esempio, hai letto la nostra raccolta di 30 offerte tech a meno di 20€? Molte di loro non le trovi in bella vista in homepage. Quindi, il piano dev'essere:

controlla la vetrina principale del Black Friday (aggiornata in tempo reale);

girovaga, cerca, leggi le proposte sulle pagine di Telefonino.net e non limitarti: potresti rimanere molto sorpreso dalle chicche più nascoste.

Con il coupon, lo sconto sale

Lo sai che con i coupon puoi abbassare notevolmente il prezzo di un prodotto? Solitamente, quando ce n'è qualcuno, è ben segnalato sull'inserzione principale (come nell'esempio). Tuttavia, dovresti prima trovare il prodotto e poi controllare se c'è.

Se vuoi fare subito una scorpacciata di buoni, puoi! Come? Consultando la pagina ufficiale dedicata solo ai prodotti che sono scontati con un coupon.

Scegli con cura il venditore

Sai che non è detto che il prezzo che visualizzi è il migliore che puoi spuntare sul prodotto? Prima di completare l'ordine, controlla (come nell'immagine d'esempio) se presso altri venditori puoi spuntare un prezzo migliore.

Attenzione però: prediligi sempre prodotti con spedizioni Prime, quando possibile.

Non sottovalutare il Wharehouse

Sai cos'è l'Amazon Wharehouse? Il posto dove finiscono i prodotti resi, controllati e rimessi in vendita. Sai che non è difficile portare a casa un prodotto quasi nuovo (oppure nuovo, reso appena acquistato) a prezzo molto più basso?. Dai un'occhiata al catalogo Wharehouse, ma non limitarti a questo.

Quando stai per comprare un prodotto, controlla il prezzo dell'usato e le sue condizioni: “ottime condizioni” o “come nuovo” solitamente significano che il prodotto è praticamente nuovo.

Il tuo account italiano funziona anche su Amazon Francia, Spagna e Germania

Lo sai che il tuo account su Amazon Italia puoi usarlo anche sulla versione francese, tedesca oppure spagnola della piattaforma? Perché è un'informazione utile? Semplice: capita che da quelle parti ci siano offerte super interessanti su prodotti che da noi non sono scontati. Curiosare costa niente, soprattutto se non devi registrare un nuovo account!

Al Black Friday 2021 su Amazon non sottovalutare il Supermercato

Hai mai dato un'occhiata al Supermercato di Amazon? No? Devi assolutamente rimediare subito: immergiti nelle corsie virtuali e scopri la quantità enorme di offerte che ci sono ogni giorno.

Lo ammetto: rientro nella categoria “faccio la mega scorta di carta igienica durante il Black Friday, così sono a posto per un anno”. Non sottovalutare le offerte del periodo: potresti fare scorta dei cibi (e non solo) che ami di più a prezzo super.

I pagamenti puoi rateizzarli, ma non sempre

I tuoi acquisti, specialmente se economicamente importanti, su Amazon puoi rateizzarli in due modi:

in 5 rate direttamente addebitate dal colosso dell'e-commerce: non sempre è una possibilità praticabile; è Amazon a decidere se puoi farlo e su quali prodotti: se è possibile, compare sopra il prezzo del prodotto (come nell'immagine);

Tramite finanziaria Cofidis: in questo caso, c'è un intermediario finanziario che valuterà la tua posizione creditizia e – se concesso – ti permetterà di aprire un fido di 1500€ da utilizzare per pagare a rate (con o senza interessi, dipende dalle promozioni in corso) i tuoi acquisti sulla piattaforma.

Il periodo di reso dura di più per il Black Friday e il Natale

In occasione del periodo del Black Friday 2021 sono certa che sarai tentato di approfittare degli sconti per acquistare i regali di Natale. Hai ragione, l'idea è super valida e non dovrai preoccuparti dei tempi di reso! Gli stessi sono stati prolungati fino al 31 gennaio 2022: avrai tutto il tempo di dare i doni e – in caso di problemi – renderli.

Ora che conosci queste 10 cose fondamentali, potrai affrontare il Black Friday 2021 al meglio su Amazon. Non dimenticare di monitorare le pagine di Telefonino.net: fino alla fine del periodo promozionale, potrai scovare le migliori offerte e le chicche nascoste! Dalla mezzanotte del 19 novembre si parte: le promozioni più folli di novembre saranno avviate ufficialmente, sta a te trovare le più interessanti e approfittarne al volo!