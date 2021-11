Amazon, il Black Friday 2021 parte domani: dal 19, offerte PAZZESCHE

Dalla mezzanotte fra il 18 e il 19 novembre partirà ufficialmente la settimana del Black Friday 2021 su Amazon. Circa 10 giorni (quindi più di una settimana, in realtà) di offerte lampo, occasioni, promozioni e sconto importanti su migliaia di prodotti. La campagna durerà fino alle 23.59 del 29 novembre: ecco come approfittarne al meglio.

Amazon: la settimana del Black Friday è in partenza

Il momento perfetto per i regali di Natale, per comprare quello smartphone, quella TV o quell'elettrodomestico che ti serviva. Con le offerte in arrivo sulla piattaforma puoi approfittare di percentuali di sconto che in alcuni casi superano addirittura il 50%.

In promozione ci sono i prodotti praticamente di qualsiasi categoria: casa, elettronica, cucina, cura della persona, abbigliamento e non solo. Per approfittare al meglio del periodo di forti sconti in arrivo, ti lasciamo alcuni preziosissimi strumenti:

la vetrina principale delle offerte, aggiornata in tempo reale;

l'iscrizione ad Amazon Prime (provalo gratis per 30 giorni), fondamentale per accedere a occasioni esclusive e consegne rapide e gratuite su migliaia di prodotti;

la nostra guida con una serie di ulteriori strumenti da sfruttare per avere accesso al meglio degli sconti.

Prima ancora della partenza ufficiale, Amazon ha deciso di ingolosire gli utenti anticipando il Black Friday 2021 su tutti i suoi migliori speaker e smart display e sui dispositivi per rendere smart le TV. Una carrellata di device utili e interessanti, a partire da appena 14,99€: dai un'occhiata alla nostra selezione.

Ricapitolando, ecco le informazioni chiave per approfittare al meglio dei 10 giorni di offerte in arrivo:

Quando: dalla mezzanotte del 19 novembre alle 23.59 del 29 novembre;

Dove: sulla vetrina principale, contenitore dove trovare le migliori offerte aggiornate in tempo reale.

Non dimenticare di tenere d'occhio le pagine di Telefonino.net, dove potrai trovare – oltre alle promozioni principali – anche chicche nascoste difficilmente reperibili.