Black Friday 2021 ECONOMICO, Amazon: 30 offerte tech a meno di 20€

Black Friday 2021, anticipo Amazon: occasioni tech a meno di 20€

Una sfilza di prodotti fra i quali trovare smartwatch, smartband, sveglie intelligenti, dispositivi connessi per la casa smart, cavi particolari e anche qualche chicca fra tech e nerd. Non dispositivi top di gamma, è bene specificarlo, ma comunque gadget funzionanti e soddisfacenti. Tutti i prodotti godono di spedizioni gratis, ma non tutti sono Prime. Sii attento quando scegli: per parecchie offerte serve applicare il codice sconto, che ti segnalo di volta in volta. Ho suddiviso per fasce di prezzo le occasioni, guardale tutte: resterai stupito.

Offerte fino a 10€

Offerte da 10€ a 20€

Offerte fra nerd e tech

Una piccola selezione di prodotti non propriamente tech, ma sicuramente molto nerd:

orologio con sistema meccanico e digitale, super di design, a 14,99€ (codice “EOC4AFQB”); scorta di 10 penne GEL a lunga durata di Xiaomi, un gadget da avere di ottima qualità, a 6,99€ (codice “EQ6K2E7F”); orologio con cassa e cinturino in acciaio e sistema di lettura particolarissimo (unico direi!) a 8,99€ (codice “OF5SH2T8”); aspirapolvere senza fili super compatto – perfetto per eliminare la sporcizia dalla postazione di lavoro, ma anche dall'auto e da qualsiasi angolo e fessura – a 18,99€ (codice “8FUPMKDA”).

Visto quante offerte tech interessanti a meno di 20€? Sono su Amazon e in occasione dell'anticipo di Black Friday 2021, sono ancora più golose! Ricorda: se cliccando il prezzo non corrisponde – o il codice non funziona – allora la promozione è terminata.