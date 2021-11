Sei studente? Amazon ti regala un BUONO da 5€

La nuovissima promozione Amazon, dedicata agli studenti, ti permette di ricevere immediatamente un buono di 5€. Come? Approfittando di un altro vantaggio: provando gratis per 90 giorni Prime Student. Si tratta del piano specifico per universitari, che ti permette di avere accesso a tantissimi vantaggi, oltre a spedizioni rapide e gratis su migliaia di prodotti. Segui le istruzioni per scoprire come fare.

Amazon: 5€ di buono per gli studenti

Un vantaggio nel vantaggio. Già, perché Prime Student è un pacchetto che ti offre tantissimo e che ora provi gratis per ben 90 giorni. Ti iscrivi e accedi a:

Prime Video (film, serie TV e il meglio della UEFA Champions League in streaming);

Prime Gaming (piattaforma dedicata al gaming);

Amazon Music (2 milioni di brani musicali da ascoltare quando vuoi in streaming);

Spedizioni rapide e gratis su migliaia di prodotti;

offerte dedicate agli utenti Prime;

spazio di archiviazione illimitato delle tue foto, grazie alla piattaforma Photos.

Alla fine del periodo di 90 giorni, i vantaggi continuano. Infatti, puoi rinnovare l'abbonamento Prime Student a 18€ all'anno, praticamente la metà dell'abbonamento classico ai servizi Prime (rinnovo automatico, ma puoi disdire in qualsiasi momento).

Come anticipato, decidendo di iscriverti adesso al servizio – provandone gratis tutti i benefici – ottieni subito la possibilità di avere 5€ di sconto sui prodotti venduti e spediti da Amazon. Devi solo applicare il codice “BFSTUDENT” prima di completare l'ordine del prodotto sul prodotto che vuoi pagare di meno.

Hai tempo fino al 29 novembre per approfittarne, scopri tutti i dettagli della promozione. Se sei studente universitario, approfitta adesso della possibilità di fare un vero affare con i servizi Prime Student by Amazon.