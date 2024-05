Bing e DuckDuckGo down: cosa sta succedendo?

I due noti motori di ricerca Bing e DuckDuckGo sono al momento irraggiungibili. Numerose le segnalazioni sul portale DownDetector, già a partire dalle 8 di questa mattina, giovedì 23 maggio, con un picco di segnalazioni attorno alle 9. Chi prova a collegarsi all’homepage dei due motori di ricerca, infatti, si troverà davanti a una schermata di errore.

Bing e DuckDuck irraggiungibili

Oltre all’accesso ai siti web, che restituisce un messaggio di errore gli utenti segnalano anche l’impossibilità di effettuare ricerche. Chi si collega a bing.com, in questo momento, visualizzerà soltanto una pagina di defult che riporta la frase: “Al momento Bing non è disponibile, ma tutto dovrebbe tornare alla normalità molto presto”. Per DuckDuckGo, invece, il messaggio compare quando si prova a effettuare una ricerca: “Si è verificato un errore durante la visualizzazione dei risultati di ricerca. Riprova.”.

Ancora non sono note le cause che hanno provocato i problemi ai server, né sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito. È tuttavia possibile che si tratti solamente di una criticità temporanea. Per quanto riguarda Bing, sembra tuttavia che il down riguardi solamente il motore di ricerca e non i suoi strumenti aggiuntivi, come Cocreator di Paint, che funzionano invece regolarmente.

Aggiornamenti in corso.