Beovision Contour: il pluripremiato TV dal design senza tempo e suono incredibile (solo per pochi)

Beovision Contour è il TV OLED all-in-one di Bang & Olufsen, la celebre azienda danese leader mondiale nella produzione di televisori e apparecchi audio hi-fi. Da un lato offre un design senza tempo, dall’altro un suono pluripremiato: un matrimonio di eccellenze da cui nasce un televisore solo per pochi.

Il prezzo del modello Contour di Beovision, nella versione Light Oak da 48 pollici, parte infatti da 7.900 euro. L’acquisto viene finalizzato sul sito ufficiale di Bang & Olufsen dopo aver presentato una richiesta di preventivo.

Beovision Contour: il televisore per pochi di Bang & Olufsen

Alla base della natura all-in-one del televisore OLED danese dell’azienda Bang & Olufsen troviamo le spettacolari immagini OLED e l’incredibile suono, per il quale il marchio danese è famoso in tutto il mondo.

L’altra caratteristica chiave è il design senza tempo. Si presenta con uno stand da pavimento e cornice in alluminio, per un design minimalista e unico. La scelta di puntare sull’essenziale, concentrandosi unicamente sull’ascolto e la visione, è determinante per offrire un’esperienza televisiva che ha poghi eguali tra la concorrenza.

Ma dato che si tratta di un televore premium, Bang & Olufsen lascia la possibilità di personalizzare il modello chiedendo aiuto a uno specialista, in modo da scegliere i propri materiali preferiti in base all’arredamento.

Il TV Contour della famiglia Beovision è disponibile nelle seguenti versioni: Light Oak 48 pollici, Natural Grey Melangé 48 pollici, Grey Melangé 48 pollici, Smoked Oak 55 pollici e Light Oak 55 pollici.

Richiedi un preventivo per il Beovision Contour tramite questa pagina e regalati uno dei migliori televisori top di gamma al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.