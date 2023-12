BenQ UltraWide Designer: monitor superbo in offerta con uno sconto del 36%

Il monitor BenQ PD3420Q UltraWide Designer offre un’esperienza visiva straordinaria ed è ora disponibile con uno sconto del 36% a soli 604,99€ anziché 949,00€. Questo monitor da 34 pollici con tecnologia AQCOLOR, risoluzione 1440P WQHD e pannello IPS è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, garantendo una perfetta corrispondenza dei colori grazie alla sincronizzazione ICC, alla connessione Thunderbolt e alla modalità Mbook dedicata.

La tecnologia AQCOLOR assicura una precisione cromatica impeccabile sin dall’inizio, garantendo uniformità dei colori da ogni angolazione. La potente connessione Thunderbolt offre eccezionale potenza e ampiezza di banda, permettendo anche il collegamento in cascata di due schermi e trasferimenti ad alta velocità, ideale anche per schermi 4K.

Il monitor presenta modalità di visualizzazione specializzate, come CAD/CaM per un elevato contrasto nelle illustrazioni tecniche, modalità Animazione, Darkroom e Dual View per la visualizzazione di progetti affiancati. Queste opzioni offrono una flessibilità straordinaria per adattarsi alle diverse esigenze di progettazione.

Oltre alle prestazioni visive di alto livello, il BenQ PD3420Q si prende cura della salute degli occhi e dell’ergonomia. Le soluzioni Flicker-Free, Anti-Glare e Low Blue Light riducono l’affaticamento degli occhi e migliorano il comfort visivo durante le lunghe sessioni di lavoro.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di progettazione e lavoro con questo straordinario monitor UltraWide, ora accessibile a un prezzo irresistibile grazie allo sconto del 36%.

