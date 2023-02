Beats Fit Pro: arrivano le nuove colorazioni pastello

Dopo qualche indiscrezione trapelata in rete nei giorni passati, finalmente Apple ha ufficializzato le nuove colorazioni per i suoi auricolari premium dedicati agli sportivi. Parliamo delle tinte pastello (2023) per i Beats Fit Pro. Queste cuffiette Bluetooth rimangono invariate nell’estetica e nelle caratteristiche tecniche, ma arrivano in Tidal Blue, Volt Yellow e Coral Pink.

Si tratta di un’alternativa “low-cost” (anche se hanno un prezzo di listino di 249,95€ ma che portate a casa a 174,99€ grazie agli sconti di Amazon) agli AirPods Pro dell’azienda di Cupertino. Le funzionalità sono molto simili (chip H1 per l’accoppiamento, supporto a Hey Siri, cancellazione attiva del rumore e molto altro ancora), ma il design è incentrato sul fitness. Presentano un pratico archetto che fa rimanere salde e ancorate le gemme anche in condizioni estreme, pertanto sono perfette per chi fa sport complicati e complessi.

Beats Fit Pro: bellissime le nuove colorazioni pastello

La compagnia Beats, facente parte di Apple da diversi anni oramai, ha appena presentato la pubblicità “Lock in, work out”, una campagna marketing che vede protagonista la cantautrice Chlöe Bailey, ma anche la tennista Frances Tiafoe.

Tornando agli auricolari, i Fit Pro di Beats offrono un look che enfatizza lo stile in-ear ma ha le punte alari (le cosiddette “alette”) che tanto piacciono a chi fa sport estremi. Assicurano maggiore stabilità nelle condizioni più critiche. Inoltre, ci sono i controlli sul corpo delle gemme e il logo “b” della compagnia è cliccabile.

Con i pulsanti integrati si può riprodurre o mettere in pausa l’audio, si può rispondere (o riagganciare) ad una telefonata, con il doppio tap si può riprodurre una traccia audio successiva e così via. Con la pressione prolungata invece, si può attivare Siri o si può selezionare la modalità di ascolto (ANC, trasparenza o nulla). L’autonomia è al top (21 ore con una singola carica, grazie anche alla custodia USB Type-C) e il case è pratico e assicura ulteriori ore di utilizzo. A 174,99€ sono auricolari pazzeschi; li trovate in nero, grigio salva, bianco e viola ametista oggi su Amazon.

