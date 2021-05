Il tanto atteso trailer di lancio del nuovo Battlefield 6 è stato trafugato integralmente, dopo diversi mesi tra immagini e informazioni sommarie. Il filmato è stato pubblicato – seppur parzialmente censurato – su YouTube e all'interno del reddit dedicato al nuovo capitolo del noto FPS.

Il video in questione mostra tutto quello di cui si è parlato per mesi, distruttubilità degli edifici, agenti atmosferici ostili, esplosioni e veicoli da bombardamento. Secondo Jeff Grubb, l'annuncio ufficiale di Battlefield 6 arriverà entro il prossimo 9 giugno, il titolo sarà poi protagonista dell'evento EA Play 2021, programmato al 22 luglio.

Ricordiamo che il nuovo capitolo del celebre franchise sparatutto uscirà entro l'autunno, con una modalità battle royale gratuita attesa per marzo 2022. Il gioco potrebbe non avere una campagna single player, DICE potrebbe aver scelto di concentrarsi soltanto sul multiplayer, secondo quanto ipotizzato dal leaker Tom Henderson. Battlefield 6 darà il meglio di sé su PC e console next-gen, ma sono state confermate anche le versioni PS4 e Xbox One.

Il reveal trailer trafugato rappresenta un punto di svolta per i videogiocatori affezionati al titolo, adesso non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di DICE e Electronic Arts, che presto presenteranno al pubblico il nuovo Battlefield 6.

Videogames