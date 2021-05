Battlefield 6 continua a far parlare di sé, nelle scorse ore sono state pubblicate alcune immagini prese direttamente dal trailer ufficiale del titolo sviluppato da DICE.

Il nuovo capitolo del noto franchise è atteso entro fine anno, di recente è arrivata la conferma della natura cross-gen del titolo, che sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One, oltre che per PC e console next-gen. L'annuncio ufficiale è previsto entro giugno, forse proprio in occasione dell'evento EA Play 2021.

Es wurden weitere Screenshots von dem neuen Battlefield geleaket ‼️#Battlefield #Battlefield6 pic.twitter.com/DxvJKsqHvv — △〇✕□ (@User_IDavee) May 18, 2021

Dalle immagini trapelate è evidente quanto la distruttibilità sia la principale caratteristica della nuova ambientazione di gioco, la presenza di elicotteri, aerei militari e veicoli da terra anticipano un gameplay dinamico e frenetico. Le immagini pubblicate sono di bassa qualità, si tratta infatti di screenshot effettuati durante la visione del trailer, trafugati dagli studi DICE e pubblicati sul server Discord di Tom Henderson, noto leaker che negli ultimi mesi ci ha rivelato parecchi dettagli sul nuovo Battlefield 6.

A distanza di circa un mese dall'annuncio ufficiale del nuovo capitolo, Battlefield 6 continua a tenerci sulle spine, Electronic Arts non ha mai fatto riferimento ad una campagna single player e lo stesso Henderson si è dichiarato dubbioso riguardo l'effettiva esistenza di questa modalità.

