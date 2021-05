Battlefield 6 uscirà anche per PS4 e Xbox One, a rivelarlo è proprio EA durante l’ultimo report finanziario, smentendo le voci che vorrebbero il nuovo capitolo in uscita soltanto per console next gen e PC. Inoltre, il COO e CFO Blake Jorgensen ha indicato come finestra di lancio l’ultimo trimestre del 2021, dal 1 ottobre al 31 dicembre.

La versione next gen di Battlefield 6 offrirà un’esperienza “speciale” ai videogiocatori, sfruttando la potenza hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X per portare su un altro livello le meccaniche tipiche del noto sparatutto. Il titolo sviluppato da DICE verrà annunciato nel corso del mese di giugno, come rivelato nei giorni scorsi via Twitter.

“Il gioco contiene tutto quello che i fan amano di Battlefield: battaglie epiche, momenti inaspettati, distruzione ambientale, e porta tutto ciò ad un livello più alto grazie alla potenza delle console next-gen e dei PC.”

Ricordiamo che Electronic Arts ha scelto di non partecipare all’E3 2021, per concentrarsi sul prossimo EA Play Live 2021, evento programmato in data 22 luglio nel quale saranno svelate molte delle novità in arrivo nel corso dell’anno.

In attesa del trailer ufficiale di Battlefield 6, durante le scorse settimane sono trapelate le prime 2 immagini raffiguranti una delle mappe di gioco e l’HUD di un veicolo pronto a far fuoco sul campo di battaglia.

Videogames