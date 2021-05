Ormai si parla da diversi mesi di Battlefield 6 e del reveal ufficiale, secondo Jeff Grubb il trailer verrà pubblicato entro il prossimo 9 giugno, prima dell'evento Summer Game Fest.

Dopo le immagini provenienti dal trailer e un video che ne mostrerebbe buona parte, arrivano ulteriori informazioni sulla data di presentazione di Battlefield 6. Prima delle dichiarazioni di Grubb, il nuovo capitolo del gioco FPS era atteso per luglio, in occasione dell'EA Play Live 2021. Le prime sessioni di gameplay potrebbero essere mostrate proprio durante l'evento estivo, ma il noto leaker sostiene che il trailer di presentazione verrà pubblicato molto prima, entro il prossimo 9 giugno.

Se così fosse, mancherebbero circa 2 settimane all'annuncio, ricordiamo che BF6 è atteso entro fine anno con una modalità battle royale free to play in arrivo a marzo 2022. Le immagini trafugate – provenienti dal trailer ufficiale – mostrano che a farla da padrone è la distruttibilità degli edifici, mentre una serie di effetti atmosferici contribuiscono a modificare l'ambientazione di gioco. Ancora una volta viene mostrato un razzo che esplode, uccidendo i soldati sul campo di battaglia tramite la caduta di grossi detriti.

Come al solito, non possiamo far altro che attendere notizie ufficiali da parte di Electronic Arts e DICE, finora le due società hanno scelto la via del silenzio, tentando – con scarso successo – di evitare spoiler e leak sul nuovo Battlefield 6.

Videogames