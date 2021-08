Battlefield 2042 è alle porte, uscirà il prossimo 22 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Non è prevista alcuna campagna in single player per il nuovo capitolo, la cui lore sarà introdotta grazie ad un cortometraggio su YouTube, la Premiere sul canale ufficiale partirà il prossimo 12 agosto alle ore 17:00.

Per Battlefield 2042 DICE e EA puntano tutto sull'esperienza multiplayer e sulla nuova modalità Portal, non ci sarà alcuna storia giocabile in singolo. Le vicende e le ambientazioni di gioco verranno introdotte tramite il cortometraggio Exodus, un breve video da circa 9 minuti che sarà utile a comprendere le motivazioni che spingono le fazioni a scontrarsi, causando una guerra fitta di bombardamenti, demolizioni e calamità naturali.

La scelta di arricchire l'esperienza di gioco con una serie di filmati su YouTube risulta alquanto inusuale e originale, servirà a dare un contesto alle enormi battaglie da 128 giocatori di Battlefield 2042. Per seguire in diretta la Premiere è sufficiente collegarsi al canale YouTube ufficiale di Battlefield alle ore 17:00 del prossimo 12 agosto.

Ricordiamo inoltre che da settembre sarà disponibile la open beta di Battlefield 2042, che consentirà a moltissimi giocatori di provare il nuovo capitolo del celebre sparatutto. Chi effettuerà il preordine del gioco avrà accesso alla beta con alcuni giorni di anticipo.

Videogames