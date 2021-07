L'ultimo appuntamento targato EA Play Live ha visto come protagonista il nuovo Battlefield 2042, in uscita il prossimo 22 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. In particolare DICE ha pubblicato un video trailer che mostra all'opera Portal, la nuova modalità che mischia il gameplay moderno di BF2042 ad alcuni elementi provenienti dai vecchi capitoli.

Portal prende ispirazione da Battlefield 3, 1942 e Bad Company 2, tre episodi che hanno fatto la storia dell'amato franchise. Il suggestivo trailer mostra le potenzialità di Portal, con cinematiche di gioco e riprese che strizzano l'occhio ad appassionati e veterani del noto FPS competitivo.

L'inusuale modalità consente ai giocatori di personalizzare personaggi, mappe, armi e accessori, impostando le partite a proprio piacimento. Portal include i contenuti di Battlefield 2042, con l'aggiunta di mappe, veicoli, armi e classi provenienti dai suddetti 3 capitoli storici.

Battlefield Portal consentirà al giocatore di scegliere tra le modalità ufficiali create dallo sviluppatore e gli scenari ideati dalla community, creati tramite l'apposito editor. Non mancheranno situazioni e contesti fuori di testa, con carri armati, armi futuristiche, ambientazioni storiche e molto altro, tutto mescolato per offrire partite sempre diverse e situazioni a metà strada tra l'assurdo e il competitivo.

Insomma Battlefield Portal promette bene, i veterani del franchise potrebbero aprezzare la scelta di riportare in auge elementi cosmetici e di gameplay provenienti da vecchi capitoli. Attendiamo ulteriori informazioni a riguardo, intanto Electronic Arts ha annunciato che da settembre sarà disponibile la open beta di Battlefield 2042.

