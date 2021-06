Dopo mesi di ipotesi e indiscrezioni, il nuovo Battlefield è stato finalmente annunciato in via ufficiale. Il nuovo sparatutto in prima persona di DICE si chiama Battlefield 2042, nelle scorse ore lo sviluppatore ha pubblicato il primo trailer ufficiale cinematico, disponibile sul canale YouTube del noto franchise.

La finestra di lancio del nuovo BF si conosce da diversi mesi, ma solo oggi arriva la conferma ufficiale da parte di Electronic Arts, che fissa l'uscita di Battlefiels 2042 al prossimo 22 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Chi sceglie di prenotare il gioco avrà accesso ai server con ben 7 giorni di anticipo, inoltre durante il mese di luglio inizierà una fase Alpha, che consentirà a pochissimi giocatori – scelti da EA – di provare il nuovo Battlefield con largo anticipo.

I filmati trafugati nelle scorse settimane mostravano l'altissimo livello di distruttibilità della mappa, caratteristica ancora più evidente in questo trailer cinematico ufficiale, che palesa un comparto tecnico e un livello di dettaglio senza precedenti per la serie. Al termine del trailer di lancio, DICE ci da appuntamento a domenica 13 giugno per la pubblicazione di un secondo filmato, un gameplay reveal che mostrerà le meccaniche di gioco del nuovo BF 2042.

Ricordiamo che il nuovo capitolo del celebre FPS potrebbe rinunciare alla campagna single player, per concentrarsi soltanto sul multiplayer e su una modalità che – su PC, PS5 e Xbox Series X – ospiterà fino a 128 giocatori contemporaneamente. In Battlefield 2042 sarà possibile scegliere tra 10 diversi specialisti, che offrono armi, equipaggiamenti ed abilità differenti.

