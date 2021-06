Battlefield 2042 sarà disponibile dal prossimo 22 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, da oggi è già possibile effettuare il preorder del titolo su diverse piattaforme. A questo link è disponibile il primo trailer ufficiale del nuovo titolo.

Battlefield 2042: Preorder su Amazon e GameStop

Ecco i link per preordinare Battlefield 2042 per tutte le piattaforme:

Acquistando in anticipo il nuovo FPS sviluppato da DICE, si potrà accedere al gioco con ben 7 giorni di anticipo, ovvero a partire dal 15 ottobre 2021. Electronic Arts ha spiegato che la versione PC – così come per PS5 e Xbox Series X – offrirà un'esperienza di gioco differente rispetto alle console di passata generazione. Su next-gen e PC infatti, Battlefield 2042 consentirà di ospitare fino a 128 giocatori all'interno della stessa partita, mentre su PS4 e Xbox One il numero di utenti ammessi si ferma a 64, con una mappa ridimensionata per non risultare dispersiva.

La versione PC di Battlefield 2042 sarà disponibile su Origin, Steam e Epic Games Store, su console il gioco può essere prenotato tramite diversi store online, tra i quali non manca Amazon. La piattaforma di e-commerce consente di prenotare BF 2042 al prezzo minimo garantito, ciò significa che l'utente pagherà il prezzo più basso disponibile dal momento del preorder fino alla data di lancio.

Videogames