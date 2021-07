Battlefield 2042 è l'attesissimo nuovo capitolo del noto sparatutto in prima persona, annunciato di recente e in uscita il prossimo 22 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Durante l'evento EA Play Live 2021, Electronic Arts ha annunciato che da settembre sarà disponibile la open beta su console e PC.

Non c'è ancora una data ben precisa, ma sappiamo che chi avrà preordinato Battlefield 2042 potrà accedere al gioco con qualche giorno di anticipo.

Il nuovo capitolo del franchise sviluppato da DICE immerge il giocatore in un'ambientazione futuristica, nel 2042 appunto. Le battaglie tra le diverse fazioni sono arricchite da un gameplay frenetico e dinamico, con l'aggiunta di agenti atmosferici ostili e calamità naturali, inoltre la mappa offre un livello di distruttibilità mai visto prima.

Ricordiamo che i precedenti 2 capitoli della serie possono essere riscattati gratuitamente tramite Prime Gaming, servizio incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime. Battlefield 1 è già disponibile, mentre per BF5 bisognerà aspettare il prossimo 2 agosto.

Videogames