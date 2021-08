Brutte notizie per Battlefield 2042, il gioco sarebbe già stato”bucato” e moltissimi cheater sarebbero in lista per l'acquisto di trucchi. Lo ha rivelato un hacker a Tom Henderson e il noto leaker ha diffuso l'informazione via Twitter.

La scorsa settimana un sito aveva già reso disponibili all'acquisto diversi cheat per BF 2042, a distanza di mesi dal lancio ufficiale. Non possiamo sapere se si tratta di veri trucchi o di una semplice bufala “acchiappa click”, vale lo stesso discorso anche per le seguenti indiscrezioni riportate da Henderson.

Il leaker ha chiesto al cheater se i trucchi per il nuovo Battlefield fossero già disponibili, la risposta è stata la seguente:

“Si, quel gioco è fo***to. Rispetto al mese di luglio, ad agosto abbiamo riscontrato un aumento di traffico e di iscrizioni del 400%, con un gran numero di utenti interessati a BF 2042.”

I recently spoke with a hacker provider about #Battlefield2042 cheats already being advertised etc.



He replied, "Yeah, that game is fucked. We have seen a 400% rise in website traffic and sign-ups in August over July, with a large amount of that coming from BF 2042 searches". — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 24, 2021

Una risposta non proprio rassicurante per i videogiocatori che attendono con ansia di mettere le mani sul nuovo FPS di DICE. Le parole dell'hacker non confermano la disponibilità di cheat sul “mercato nero”, ma sicuramente dovrebbero mettere in guardia EA, che potrebbe star già lavorando per prevenire l'arrivo di giocatori disonesti sui propri server.

Il problema dei cheater affligge da anni diversi titoli multiplayer, giochi che fanno della competizione il loro punto di forza. I videogiocatori disonesti rovinano inevitabilmente l'esperienza di gioco altrui, al solo scopo di vincere una manciata di partite e sentirsi forte ai danni di avversari inermi. Lo sviluppo di software anti-cheat efficaci è da sempre una priorità per le software house, non possiamo dubitare che anche per Battlefield 2042 Electronic Arts e DICE faranno il possibile per allontanare i cheater dal proprio titolo di punta.

Intanto ricordiamo che BF 2042 è previsto in uscita il prossimo 22 ottobre per PC, PlayStation e Xbox, durante il mese di settembre ci sarà la open beta e molti giocatori potranno provare il nuovo sparatutto competitivo in anticipo.

