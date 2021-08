Battlefield 2042 è previsto in uscita il prossimo 22 ottobre, a distanza di 2 mesi dal lancio circolano in rete già i primi (presunti) cheat. Un sito ha messo in vendita alcuni trucchi sviluppati proprio per il nuovo sparatutto di DICE.

La pagina web esiste, ma non possiamo escludere che si tratti di cheat fasulli, messi in vendita ben prima dell'effettivo sviluppo o per attirare l'attenzione e mettere in cattiva luce il nuovo gioco di EA. Il sito in questione – che per ovvie ragioni preferiamo non citare – ha pubblicato una lista di trucchi per Battlefield 2042 pronti per la vendita, con tanto di descrizione e funzionalità.

Il fenomeno del cheating affligge da sempre moltissimi giochi multiplayer per PC, le software house investono milioni per sviluppare e aggiornare dei sistemi anti-chat efficaci, ma spesso ciò non è abbastanza. Su alcuni mutliplayer free-to-play come Warzone e Apex Legends, il ban di un account sospetto non è sufficiente, trattandosi di giochi gratuiti l'utente è libero di crearsi un nuovo account per continuare a rovinare l'esperienza di gioco altrui con trucchi di vario genere.

In un gioco tripla A come Battlefield 2042 ci si aspetta sistemi anti-cheat all'avanguardia, che restino sempre un passo avanti agli sviluppatori di trucchi. Inoltre il nuovo capitolo viene venduto a prezzo pieno, di conseguenza il ban di un account ha un peso ben maggiore per le tasche dei videogiocatori disonesti. Ciò potrebbe far desistere molti giocatori dall'acquisto di cheat, per evitare di incorrere in un ban permanente.

