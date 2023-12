Basta farti spiare online: una VPN è la soluzione perfetta

Tutte le volte che ti connetti online qualcuno ti spia. Possono essere aziende importanti che vogliono profilarti online, data broker che cercano informazioni da vendere o cybercriminali esperti che vogliono truffarti. Per evitare che qualcuno registri le tue attività in rete ti consigliamo di installare una buona VPN sui tuoi dispositivi. Se non sai quale scegliere, visto che ce ne sono un’infinità, ti consigliamo NordVPN, oggi fino al 69% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Ti proponiamo questa soluzione fondamentalmente per due motivi. Primo, il prezzo contenuto per quanto ha da offrirti. Secondo, la funzionalità Threat Protection che integra una protezione a 360 gradi che va oltre qualsiasi altro servizio di questo tipo. Infatti, benefici di un potente anti-malware che blocca i file dannosi scansionandoli prima del download.

Inoltre, con questa VPN, sei protetto anche da un efficiente anti-tracker che neutralizza chi ti vuole monitorare mentre sei connesso online. Cronologia, preferenze, informazioni sensibili e dettagli di pagamento non saranno più accessibili come lo sono ora senza NordVPN. Infine, sempre incluso in Threat Protection, hai un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up per garantirti una navigazione sul web e in app veloce, pulita e sicura.

Scegli una buona VPN per dire addio ai tracker

Scegliendo una buona VPN ottieni una protezione inestimabile contro i pericolosi tracker che registrano le tue informazioni per diversi scopi. Attivando NordVPN sui tuoi dispositivi ti connetti a uno dei suoi 5900 server di sua proprietà posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. La tua connessione dati viene automaticamente incanalata in un tunnel criptato che rende dati e informazioni, in entrata e in uscita, completamente anonimi e illeggibili da terzi.

Inoltre, fornendoti una larghezza di banda illimitata, i suoi server ottimizzando la tua connessione dati rendendola più fluida e veloce. Ciò significa che navigherai sempre e ovunque senza limitazioni e senza il problema del traffico dati. Quindi ti assicuri uno streaming senza buffering e un gaming senza latenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.