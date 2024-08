Back to School di Amazon: le migliori CHICCHE in sconto per il ritorno a scuola

Le ferie estive scivolano via lentamente e il ritorno a scuola per bambini, ragazzi, genitori e insegnanti si avvicina più che mai. Per non parlare del ritorno all’ufficio e all’università: per questo la nuova sezione Back To School di Amazon interesserà praticamente un po’ tutti. Puoi trovarla a questo indirizzo oppure cliccando il pulsante seguente, mentre subito sotto troverai una piccola selezione di alcuni prodotti interessanti che puoi acquistare in sconto.

Cominciamo con queste cuffie stereo certificate per Microsoft Teams, utili per videolezioni e videoconferenze, che puoi acquistare a 42,90 euro invece di 67,10.

Immancabile, specie per gli universitari, è questa confezione di evidenziatori Stabilo Boss da 23 colori, 9 neon e 11 pastello a 26,90 euro

Vendutissimo è anche lo zaino Eastpak, disponibile in diversi colori a partire da 32,10 euro

Super affare invece su questo monitor Philips da 24 pollici che può essere tuo a soli 69,99 euro

Infine, altro oggetto indispensabile è il diario scuola 2024/2025 di Comix, adatto a tutti e in offerta a 17,10 euro

Non possiamo che augurarti buon divertimento con le offerte Back to School di Amazon e soprattutto buoni acquisti.