AVM Box 7530 Ax: rete ultra-veloce e stabile ora a un prezzo imperdibile su Amazon

Se stai cercando un modem router Wi-Fi che offra prestazioni eccezionali a un prezzo vantaggioso, allora non perdere l’opportunità di acquistare l’AVM Box 7530 Ax su Amazon con uno sconto incredibile del 30%. Lo pagherai solamente 139,00€ con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino. Una delle caratteristiche più impressionanti di questo dispositivo è la sua capacità di supportare Wi-Fi 6 (WLAN AX), garantendo una velocità fino a 1.800 Mbps sulla banda a 5 GHz e 600 Mbps sulla banda a 2,4 GHz in contemporanea.

Questo significa che potrai godere di un flusso di dati veloce e stabile anche quando la tua rete è sottoposta a una pesante richiesta di dispositivi collegati in modalità wireless. Se hai bisogno di una connessione Internet ad alta velocità, l’AVM Box 7530 Ax non ti deluderà. Supporta VDSL-Supervectoring 35b, permettendoti di raggiungere velocità di Internet fino a 300 Mbps. Inoltre, grazie alla sua funzione di WLAN-Mesh, puoi combinare automaticamente i prodotti Fritz in una rete Wi-Fi intelligente, ottimizzando le prestazioni per una copertura uniforme in tutta la casa. Questo dispositivo non è solo un modem router Wi-Fi avanzato, ma anche un centralino telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate e funzione fax. La stazione base DECT integrata è compatibile con fino a 6 telefoni cordless e con prese commutabili e regolatori di termosifoni FRITZ!DECT, offrendo così una gestione completa delle comunicazioni telefoniche.

Con 4 porte LAN Gigabit, puoi collegare facilmente computer e console di gioco per massimizzare le prestazioni di gioco online e la trasmissione di dati. Inoltre, la porta USB 3.0 ti permette di connettere stampanti e creare un server multimediale (NAS) per l’archiviazione e la fruizione di film, foto e musica nella tua rete locale, accessibili tramite dispositivi compatibili come tablet, TV e sistemi hi-fi. Il pacchetto include l’AVM Box 7530 Ax, l’alimentatore, 4 metri di cavo di collegamento DSL, 1.5 m di cavo LAN e una guida all’installazione rapida in italiano, rendendo l’installazione facile e veloce.

Questo modem router è compatibile con la fibra di Tiscali e tutti gli altri operatori principali. L’AVM Box 7530 Ax rappresenta un’opzione completa e conveniente per una connessione Wi-Fi veloce e affidabile, con prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e assicurati la tua AVM Box 7530 Ax oggi stesso per trasformare la tua esperienza di connessione a Internet!

