Avira: il miglior antivirus di sempre al 60% di sconto

In merito a sicurezza informatica non si è mai troppo prudenti. Negli ultimi mesi gli attacchi malevoli si sono intensificati e tutti i dispositivi sono in pericolo. Non c’è più distinzione tra Android, Windows e Mac. Avira questo lo sa.

Perciò ha realizzato diverse soluzioni che permettono a tutti di proteggere i propri device da qualsiasi minaccia cybrcriminale. Le migliori tecnologie in abbonamento sono tutte in promozione al 60% di sconto.

Non perdere altro tempo, ottieni Avira per proteggere i tuoi dati personali, le informazioni bancarie e i tuoi file privati. Grazie al blocco in tempo reale di virus quali, malware, trojan, ransomware e altri, potrai dormire sonni tranquilli.

Non dovrai preoccuparti nemmeno se sei già stato attaccato da un virus e il tuo computer è infetto. Avira integra una potente tecnologia in grado di riparare i file infetti. Così non perderai nulla di ciò a cui tieni e potrai stare al sicuro.

Avira: un antivirus tante soluzioni

Avira non è solo un semplice antivirus. Il suo sistema integra una serie di soluzioni che proteggono, ma che ottimizzando anche il dispositivo. Ad esempio, avrai in funzione un tool dedicato che pulisce lo spazio di archiviazione occupato da file inutili e spazzatura.

Un password manager genera e archivia automaticamente le credenziali di accesso ai tuoi account, alle app bancarie e tanto altro. Integrandosi bene con i vari sistemi operativi e browser, non dovrai ricordarti ogni volta come accedere, ci penserà lui.

Avira include anche la rimozione dei trackers e, nella sua versione VIP, anche una specie di VPN che rende anonima la tua navigazione online, proteggendoti dal tracciamento dei dati o dagli attori che vogliono clonare le tue informazioni di pagamento durante un ordine online.

Con questo antivirus non sei mai solo. Avrai a disposizione un team pronto a darti assistenza per rispondere a qualsiasi tua richiesta o necessità. Fai affidamento a chi da anni protegge i dispositivi dai peggiori attacchi cybercriminali.

Scegli Avira e ti dimenticherai cosa vuol dire essere sotto assedio da virus, malware, trojan, ransomware, phishing, smishing e molto altro. La sicurezza sarà una prerogativa una volta che avrai installato il suo software.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.