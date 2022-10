Avete un iPhone 2G? Potrebbe valere UNA FORTUNA

Sapevate che un iPhone di prima generazione (il famoso modello 2G, quello annunciato da Steve Jobs nel lontano 2007) oggi è stato venduto all’incredibile cifra di quasi 40.000? Se ne avete uno in cantina, magari ancora imballato, potreste avere una fortuna in casa senza saperlo.

iPhone 2G: un po’ di storia

Facciamo un po’ di storia: il primo melafonino è stato presentato nel 2007; sono passati 15 anni da quel lancio e abbiamo conosciuto moltissimi modelli. Gli iPhone hanno cambiato la telefonia mobile così come la conosciamo oggi. Anche se gli smartphone e i palmari esistevano già, nessun modello è stato concepito come questo device. All’epoca, il 2G cambiò le carte in tavola. Nuovi standard e nuovi modi d’uso con un prezzo di listino di 499 dollari.

Ora, veniamo a noi: un modello di prima generazione è stato comprato per ben 39.339 dollari. Avete letto bene: il costo di questo gioiello nell’usato ha superato il prezzo medio di una Tesla Model 3. Assurdo, semplicemente assurdo. Avete letto bene il costo? Quasi 80 volte il prezzo originale del prodotto.

Il fondatore dell’asta LCG Mark Montero ha anche rilasciato una dichiarazione dopo l’accaduto: non pensava di vedere una risposta simile dall’utenza. Non pensava che il prezzo di un iPhone 2G chiuso, mai aperto, ancora con le pellicole, potesse costare costì tanto fra i collezionisti.

Voi ve lo ricordate? Specifiche interessanti, schermo da 3,5 pollici, memoria da 4 o 8 GB, tecnologia 2G Edge per la connessione ad Internet e fotocamera singola sul posteriore in grado di fare solo fotografia. Non c’era ancora la selfiecam.

