Tra i dispositivi audio in offerta oggi ci sono i Soundcore Life A2, auricolari True Wireless di Anker disponibili su Amazon a 59,99 euro. Per accedere all'offerta basta collegarsi a questa pagina, selezionare l'apposita casella relativa al coupon da 20 euro e aggiungere il prodotto al carrello, al momento del pagamento il prezzo risulterà ridotto.

Auricolari Soundcore Life A2: caratteristiche principali

Soundcore è uno dei marchi della famiglia Anker specializzato in dispositivi audio e famoso per produrre cuffie e speaker Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi vengono messe in offerta le Life A2, auricolari senza fili dotati di driver da 11mm e bassi potenti. Si connettono allo smartphone e si interfacciano con l'apposita applicazione, è possibile scegliere tra 22 profili audio differenti, adattando il suono al genere musicale preferito.

Non manca la possibilità di configurare i comandi touch, impostando un tap, un doppio tap e una pressione prolungata. Queste cuffie TWS di Anker sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore, anche detto ANC. Una volta indossate, le cuffie captano i rumori ambientali tramite i 6 microfoni integrati, ne analizzano la forma d’onda e generano una frequenza inversa. Il risultato finale è la soppressione dei suoni provenienti dall’esterno e un isolamento acustico del 90%. Questa tecnologia si rivela un valido alleato per lunghi viaggi in treno o in aereo.

Anker dichiara ben 35h di autonomia complessiva, con una sola carica gli auricolari permettono 7 ore di riproduzione e tramite la custodia vengono ricaricati altre 4 volte. Le cuffie Soundcore Life A2 sono in offerta a 59,99€ grazie al coupon da 20€ da applicare in fase d'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable