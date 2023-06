Auricolari JBL Wave 200TWS: a 43€ sono praticamente regalati

Se siete alla ricerca di ottimi auricolari Bluetooth avete trovato ciò che cercate: ottima qualità, design elegante e facili da trasportare ovunque voi vogliate. JBL Wave 200TWS sono perfetti per ascoltare della buona musica e isolarvi dal mondo esterno. Oggi grazie alle promozioni del giorno di Amazon possono essere vostri a soli 43,49 euro nella fantastica colorazione bianca.

Auricolari JBL Wave 200TWS : caratteristiche principali

Scoprite la libertà di ascoltare musica totalmente senza fili con JBL Wave 200TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless con driver da 8 mm. Dotati di potente batteria con 5 ore di riproduzione e 15 ore nella custodia, potrete risparmiare la durata della batteria e rispondere alle chiamate o ascoltare la musica anche con un solo auricolare.

Caratterizzati da una forma ergonomica, sono presenti inserti auricolari in tre misure e una protezione IPX2 e in questo modo le cuffiette JBL si adattano a tutti i tipi di orecchie in modo confortevole, resistendo anche a piccole cadute e al sudore. Ottimi, infine, i comandi touch: toccate semplicemente l’auricolare per gestire chiamate, suono, assistente vocale del vostro dispositivo e rimanere in contatto con il vostro mondo.

A poco prezzo avrete degli ottimi auricolari, maneggevoli e leggeri dotati di tutti i comfort e caratteristiche principali. A soli 43,49 euro con uno sconto molto invintante potranno essere vostri. In più potrete usufruire della spedizione gratuita e veloce grazie all’iscrizione ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.