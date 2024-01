Auricolari Bluetooth MOTIF II A.N.C.: qualità di un altro livello a 199€

Gli auricolari Bluetooth Motif II A.N.C. di Marshall appartengono a un livello superiore rispetto alla concorrenza tradizionale. La qualità costruttiva, l’esperienza di ascolto goduriosa e la cancellazione attiva del rumore sono al top, nel pieno rispetto dello storico brand Marshall. Oggi li puoi acquistare sullo store ufficiale a soli 199 euro tramite questa pagina.

Il design iconico, la compatibilità con il nuovo Bluetooth a basso consumo e le 30 ore di riproduzione offerte dalla custodia di ricarica sono gli altri motivo per cui i Motif II A.N.C. stanno vendendo tantissimo in numerose nazioni del mondo. E con ogni probabilità l’Italia sarà la prossima.

Motif II A.N.C.: la qualità di Marshall a 199€ è l’affare del giorno

Con Motif II A.N.C. non si acquistano un paio di semplici auricolari Bluetooth. Si acquista una precisa esperienza di suono, un suono di alta qualità, il suono caratteristico di Marshall. Non importa quanto si alzi il volume, il suono continuera sempre a essere chiaro e bilanciato.

In più è possibile sfruttare l’eccellente cancellazione attiva del rumore, migliorata ulteriormente rispetto alla prima generazione, per bloccare i suoni che possono infastidire di più. A disposizione degli utenti c’è anche una comoda app per ampliare ancora la propria playlist personale.

Un ulteriore punto di forza è il supporto alla tecnologia Bluetooth LE. Si tratta del nuovo standard Bluetooth che garantisce la migliore connessione possibile tra due dispositivi, andando ad aumentare la portata dello streaming e migliorando la sincronizzazione audio.

I Motif II A.N.C. sono disponibili nello store ufficiale di Marshall a 199 euro. Le spese di spedizione sono gratuite, con possibilità di richiedere il reso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.