Aurga Viewer: moltiplica i tuoi device con un dongle

Immagina un computer desktop, una tastiera, un mouse, un tablet e una console, tutti in uno stesso device. La cosa non è forse realizzabile, ma è comunque possibile. Fino a quando non si è fatta conoscenza dell’Aurga Viewer, infatti, non si ha idea che una cosa simile esista, né si immagina che possa abilitare una lunga serie di funzioni che possono tornare utili in mille ambiti. Basta una semplice chiavetta come quella di Aurga, infatti, a cambiare il modo di intendere i propri device ed a creare qualcosa di completamente nuovo nelle proprie esperienze digitali.

Prima di capire cosa Aurga sia in grado di offrire, è importante sapere che può essere utile al creator come al gamer, al designer come al developer, al professionista del montaggio video come al fotografo: è un ponte nuovo tra i device, senza alcun cavo di mezzo, che può trasformare il proprio modo di lavorare, di giocare, di guardare contenuti e molto altro ancora.

Aurga Viewer

Il tutto si cela in una piccola chiavetta HDMI (strutturalmente simile a molti dongle disponibili sul mercato), dalle dimensioni estremamente minute e dotata di un semplice cavetto di alimentazione della lunghezza di pochi centimetri. La chiavetta, infatti, va alimentata tramite la semplice presa USB 2.0 del device in uso, lasciando quindi che possa portare avanti il proprio lavoro tramite Wifi.

Bassa latenza, qualità video fino a 1080p 60Hz, tutto tramite connessione Wifi 802.11 ac, con pieno supporto anche ad audio in alta qualità (48K stereo). La chiavetta altro non fa se non collegare una periferica terza al device entro cui la chiavetta stessa è stata inserita: sulla periferica sarà l’apposito software di visualizzazione a gestire il ponte wireless, la sincronizzazione ed ogni aspetto relativo al lavoro coordinato tra i due device.

Si immagini ad esempio di voler estendere lo schermo di un PC ad un tablet o ad un laptop: non si dovrà far altro che inserire l’Aurga Viewer nel PC di origine e quindi installare l’apposito software sul terminale verso cui si intende estendere la visualizzazione. L’app è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Appare chiaro come una tale vastità di versioni consenta di utilizzare la propria Aurga Viewer su di una moltitudine di dispositivi, assicurando così il pieno utilizzo di ogni loro funzione.

Qualche esempio

Si potrebbe, ad esempio, utilizzare Aurga Viewer per giocare con la Nintendo Switch su altri schermi:

Oppure si possono ottenere funzioni ben più avanzate, quali ad esempio l’ingresso nel BIOS di un PC attraverso uno smartphone ed un Aurga Viewer per potervi avere libero accesso, per modificare impostazioni, per un’azione di recupero o per semplice curiosità conoscitiva:

Gli esempi potrebbero facilmente proseguire tirando in ballo Nintendo Switch, Raspberry PI, Xbox, PS5, Mini PC e molto altro ancora: dal momento in cui il software è ampiamente disponibile tra i vari ecosistemi software, ecco che la chiavetta diventa un ponte di dialogo verso qualsivoglia unità si intenda utilizzare in sinergia con Aurga.

Come acquistare Aurga Viewer

Due le opzioni di acquisto possibili sul sito ufficiale del gruppo:

Aurga Viewer è uno strumento che moltiplica le possibilità. Quali combinazioni possano meglio sposare le proprie esigenze è facile ad immaginarsi: è sufficiente passare in rassegna le seguenti opportunità e visualizzare così istantaneamente nuove sessioni di gioco su grande schermo, nuovi montaggi video a più display, nuovi streaming in posizione più comoda e molto altro ancora.

Le misure sono minime: appena 79,4 x 26 x 11 millimetri, il tutto in meno di 15 grammi di peso. Il suo primo successo è stato su Kickstarter, dove ha rapidamente raggiunto l’obiettivo dei 150 mila dollari di raccolta ed è diventata così ufficialmente prodotto di mercato oggi disponibile a tutti.

In collaborazione con Aurga