Aufero Laser 2: l'incisore laser più veloce sul mercato

Gli incisori laser sono strumenti davvero utili per personalizzare oggetti e superfici, il nuovo Aufero Laser 2 è uno dei modelli più interessanti in commercio e oggi è in vendita a partire da 269,99$. Al cambio attuale si tratta di circa 250€, con un risparmio di ben 50 euro. Sul sito del produttore sono disponibili diverse varianti dell'ottimo incisore, è importante leggere le caratteristiche tecniche per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Il nuovo incisore Aufero è facilissimo da installare e da configurare, basta assemblare i pochi pezzi inclusi in confezione e scaricare il software di gestione sul proprio PC. Per un montaggio veloce e sicuro, in confezione è presente un breve manuale che illustra l'assemblaggio passo per passo. Inoltre, sul canale YouTube di Aufero è possibile trovare diversi tutorial, per capire al meglio il funzionamento dell'incisore e sfruttarne al massimo le sue potenzialità.

L'incisore laser più veloce sul mercato

Il nuovo Aufero Laser 2 punta molto sulla velocità, come dichiara il produttore Ortur. La grande esperienza dell'azienda nel settore, ha reso possibile la realizzazione di un prodotto estremamente efficace e rapido, pur mantenendo un elevato grado di sicurezza.

Questo strumento è perfetto per stampare immagini o simboli su una superficie in legno, pelle, carta, metallo e non solo. Il laser incide il materiale in maniera permanente, l'immagine impressa non va via e resta indelebile sulla superficie scelta. Le possibilità sono infinite, si può incidere il proprio logo su un oggetto in legno, personalizzare il proprio zaino o rendere unica la cover dello smartphone.

Rispetto ad altri prodotti concorrenti, questo Aufero consente di incidere su tanti materiali differenti. L'incisore è molto facile e sicuro da utilizzare, il baricentro basso consente alla base di restare salda al tavolo senza il rischio di spostarsi ed incidere in maniera poco precisa.

Disponibile per Windows, MacOS e Linux, il software è gratuito ed estremamente intuitivo, legge file in formato JPG, PNG, BMP, DXF, NC e non solo.

Aufero Laser 2 – Modelli

Al momento è possibile acquistare il nuovo Aufero Laser 2 in 3 configurazioni differenti, con prezzi a partire da circa 250€ al cambio attuale:

LU2-2 | Versione base

Versione base LU2-4-SF | Con messa a fuoco a corto raggio

| Con messa a fuoco a corto raggio LU2-4-LF | Con messa a fuoco a lungo raggio e sistema Air Assist

Sul sito Ortur sono partiti gli sconti di primavera, con una serie di prodotti in offerta ad un prezzo più basso del solito. Aggiungendo il prodotto al carrello e inserendo il codice coupon “15/25/40/80“, si sblocca un ulteriore sconto sul prezzo finale, fino a 80$.