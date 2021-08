Stando alle mail ricevute da alcuni utenti TIM, l'operatore italiano ha subito un attacco hacker che potrebbe aver messo a rischio i dati di moltissimi clienti. TIM ha subito bloccato l'accesso agli account e si è messa a lavoro per risolvere la falla, che ha consentito agli hacker di “bucare” i sistemi di sicurezza e accedere ai server.

Nella comunicazione inviata ai clienti, l'operatore invita a modificare la password del proprio account TIM collegandosi al sito ufficiale e seguendo la procedura standard. Inoltre i clienti sono invitati a valutare la complessità della propria password e a non utilizzare la stessa combinazione alfanumerica per altri servizi online.

“Se hai già provveduto a modificare la password successivamente alla disabilitazione, ti consigliamo di valutarne la struttura ai fini di una maggiore sicurezza e nel caso di eseguire la procedura di modifica della stessa in occasione del prossimo accesso a MyTIM ed alla tua casella di posta elettronica. Al riguardo, riteniamo opportuno raccomandarti di non utilizzare più la vecchia password, né una simile, nonché di modificare la password utilizzata per l’accesso a qualsiasi altro servizio online, qualora coincidente o simile a quella precedentemente utilizzata su MyTIM. “

Nel rispetto della normativa vigente, TIM dichiara di aver comunicato informazioni sull'attacco hacker al Garante Privacy, tramite l'invio di una notifica formale.

Per adesso non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, attendiamo comunicazioni da parte dell'operatore. Non possiamo far altro che consigliare ai clienti TIM – che hanno ricevuto la comunicazione via mail – di seguire le indicazioni e procedere alla modifica della password.

Tariffe