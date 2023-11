Atlas VPN, offerta fine Black Friday: 86% di sconto e 6 mesi extra

Il Black Friday è ormai agli sgoccioli: questa è l’ultima occasione per approfittare dell’offerta Atlas VPN, che propone uno sconto dell’86% sul suo piano VPN di 2 anni, rendendolo accessibile a soli 1,54 euro al mese e con 6 mesi aggiuntivi in omaggio.

Perché scegliere Atlas VPN?

Grazie agli oltre 1000 server in tutto il mondo, molti dei quali ottimizzati per lo streaming, Atlas VPN assicura un’esperienza senza interruzioni. Ogni server è progettato per eliminare o limitare al massimo i problemi di prestazioni, garantendo un flusso video fluido e di alta qualità.

La crittografia del traffico web è garantita con standard elevati come AES-256, ChaCha20, IPSec/IKEv2 e tunnel realizzati da WireGuard. La protezione contro malware e siti dannosi è assicurata, mentre il monitoraggio delle violazioni dei dati è disponibile solo con Atlas VPN+.

Mantieni la tua navigazione privata reindirizzando il traffico attraverso un tunnel sicuro. SafeSwap e MultiHop+ sono opzioni extra dedicate agli utenti più attenti alla privacy, che si affiancano alla robusta politica di no-log che garantisce la tutela delle tue informazioni personali.

Atlas VPN si adatta a ogni esigenza ed è supportato da Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Hai dubbi? La piattaforma ti offre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Non perdere l’opportunità di proteggere la tua navigazione online a un prezzo imbattibile.

Approfitta dell’offerta del Black Friday e sperimenta la sicurezza e la libertà su Internet con Atlas VPN: il piano biennale è in sconto, per un periodo di tempo limitato, a soli 1,54 euro al mese con 6 mesi aggiuntivi in omaggio.

