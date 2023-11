Atlas VPN: Black Friday finito? Non ancora

Il servizio Atlas VPN conferma la sua promo del Black Friday anche nella giornata di oggi. Un regalo inaspettato per gli utenti alla ricerca di una connessione privata virtuale, visto il costo concorrenziale e i sei mesi extra in regalo. Ecco il link all’offerta.

Ad oggi Atlas VPN è il miglior servizio per rapporto qualità-prezzo. Merito dei server ottimizzati per lo streaming e il gaming, le funzionalità avanzate di sicurezza e la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un solo account.

Atlas VPN conferma anche oggi l’offerta del Black Friday

La VPN di Atlas consente di scegliere tra oltre 1.000 server premium, ognuno dei quali ottimizzato sia per la visione in streaming che sul fronte della sicurezza. Dall’Australia agli Stati Uniti d’America, dal Sudafrica alla Norvegia, dal Giappone al Brasile: le possibilità offerte agli utenti sono innumerevoli.

Un altro punto di forza è il Data Breach Monitor, integrato in tutti i piani. Si tratta di una funzionalità che consente di ricevere avvisi tempestivi qualora i propri dati personali siano oggetto di una fuga di dati, così da mantenere la privacy dei clienti al sicuro.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di usare una VPN illimitata su un numero altrettanto illimitato di dispositivi. Un’opzione in più che gli altri servizi concorrenti non offrono, dal momento che forniscono un supporto fino a un massimo di 6-7 device in contemporanea.

Puoi attivare l’offerta del Black Friday di Atlas VPN su questa pagina: grazie all’86% di sconto il servizio costa appena 1,54€ al mese per 2 anni, con in più 6 mesi extra in regalo.

